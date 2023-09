Si la police nous tend la perche…

Tribune libre

A propos du bruit des trains.

Comment résister à la tentation de faire un parallèle entre l’article du 12 septembre paru dans ces colonnes, sur le contrôle sonore des voitures, et ce qu’endurent les riverains des TPF? Ceux-ci ne savent pas s’ils doivent en rire ou en pleurer: voilà neuf mois que les trains passent devant chez eux en dépassant allègrement trois fois les normes légales! Les responsables TPF refusent même tout simplement de faire des essais en baissant la vitesse des trains (les 30 km/h en ville et peu de bruit, ce n’est que pour les voitures). Pourtant, certains conducteurs de trains sympas le font spontanément et la différence est notable. Merci à eux! Mais que les usagers du train se rassurent: la police n’a retiré aucun permis et aucun train n’a été…