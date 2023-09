Slowdive et ses entêtantes mélopées

MUSIQUE

Slowdive

EVERYTHING IS ALIVE

Dead Oceans

Slowdive porte terriblement bien son nom. Telle une lente immersion, la musique du quintette de l’ouest londonien pénètre malicieusement le cortex, envahit chaque cellule auditive jusqu’à en devenir entêtante. Formé à la toute fin des années 1980 autour de Neil Halstead et Rachel Goswell, le groupe porte haut l’étendard de la vague shoegaze. Vous savez, ces musiciens qui préfèrent regarder leurs baskets plutôt que le public. Et qui, à la suite de My Bloody Valentine, imposent des couches d’effets planants à leurs guitares, pour une divagation bruitiste de la new wave popularisée par The Cure ou Siouxsie & The Banshees.

Après trois albums qui marquent les années 1990, le groupe est viré par sa maison de disques et se réincarne illico en…