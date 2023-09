VTT. Ilona Chavaillaz s’est imposée dimanche lors de la Coupe du Chasseron, aux Rasses (VD). La Glânoise a avalé les 33 kilomètres (1200 m de dénivelé positif) en 2 h 02 et avec 20 secondes d’avance sur ses poursuivantes. «Il y avait un très bon niveau. Le parcours était technique et sec. J’ai pu me faire plaisir», livre la lauréate de Sommentier.