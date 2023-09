Tour de Romandie féminin: attention aux restrictions de circulation

Qui dit passage du Tour de Romandie, dit restrictions de circulation. Le samedi 16 septembre, il faudra bien suivre les indications du personnel de course et de la police lors du passage de la boucle romande dans le canton de Fribourg. En règle général, le trafic en sens inverse est bloqué dix minutes avant le passages des coureuses. Les usagers de la route sont donc invités par la police à se conformer aux indications des plantons ou des motocyclistes d’escorte.

Le peloton partira de Romont, plus précisément d’Epicentre à 10h13 pour rejoindre la route de Fribourg en direction de Villaz-Saint-Pierre (10h23). Il passera à Farvagny aux alentours de 10h43 puis Echarlens (11h03), Broc (11h19) et Epagny (11h23). Les cyclistes entreront dans l’Intyamon par Enney (11h28) et sortiront du canton…