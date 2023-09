Un défilé Pedibus organisé à La Tour-de-Trême

La journée internationale à pied à l’école, organisée dans le cadre de la «semaine européenne de la mobilité», permet de célébrer la mobilité active. Comme le rappelle la Direction de la santé et des affaires sociales dans son communiqué: «Le chemin de l’école est une espace fertile pour l’imagination.» Ainsi, l’Association transports et environnement organise le 22 septembre deux défilés sur des lignes Pedibus. Pour l’occasion, les enfants seront déguisés en explorateurs, car «en allant à pied à l’école, les enfants explorent leur environnement et peuvent découvrir une myriade de petites choses», souligne le communiqué.

Un des deux défilés organisés s’élancera à 7h30 de la rue des Berges à la Tour-de-Trême pour rejoindre l’école de la Tour. Une quinzaine d’enfants sont attendus. «Un…