FRIBOURG. Depuis 1967, l’Unesco a décrété le 8 septembre Journée internationale de l’alphabétisation. A cette occasion, la section fribourgeoise de l’association Lire et Ecrire organise ce vendredi, au cinéma Rex de Fribourg (17 h 30), une conférence et une projection de film suivies d’une discussion.

Petites victoires

Carole Lauper, psychologue et spécialiste du conseil et de l’orientation, ouvrira la séance. Elle sera suivie du long-métrage Les petites victoires, de Mélanie Auffret, avec Michel Blanc. Un film qui «reflète bien la réalité des personnes en situation d’illettrisme», selon le communiqué de presse. Après la projection, Séraphin Barras, ambassadeur de Lire et Ecrire, ainsi que sa fille proposeront un moment d’échange.

Un espace d’apprentissage

A noter également que tous les…