Un gros trafic de cocaïne démantelé en Singine

Un grand nombre de jeunes adultes établis en Singine s’adonnent à la consommation de cocaïne. C’est l’une des conclusions que l’on peut tirer de l’important coup de filet récemment réalisé par la police cantonale fribourgeoise, qui enquêtait depuis 2022 sur des infractions graves à la loi sur les stupéfiants commises dans le district alémanique.

Trois hommes de 22, 23 et 25 ans ont été incarcérés, deux au cours de l’été 2022 et le dernier au mois d’octobre de cette même année. Domiciliés en Singine ou en région bernoise voisine, ils sont soupçonnés d’avoir vendu, entre mars 2018 et octobre 2022, environ 10,5 kilos de cocaïne, 18,5 kilos de marijuana, 5 kilos de haschisch, 850 pilules d’ecstasy et 200 grammes de MDMA à divers consommateurs de la région. Au total, les stupéfiants qu’ils ont…