Un miracle à la bulloise

Cédric Strahm et ses hommes peuvent pousser un grand "ouf" de soulagement: il aura fallu attendre la 5e journée pour signer le premier succès en championnat, dimanche après-midi face à Brühl. Dominés dans les grandes largeurs, les visiteurs l'ont emporté grâce à une contre-attaque conclue habilement par Aggée Wenzi Wenzi (70e, 0-1).

Les vingt dernières minutes - comme les septante premières - se sont résumées à un match entre Brühl et... Killian Ropraz. De retour au jeu, le portier bullois a multiplié les parades et les sorties aériennes pour valider trois points totalement inespérés. Un gardien aidé par une défense combative et la chance lorsque la frappe du Saint-Gallois Mettler a heurté le poteau droit bullois (15e).

Fêtée allègrement sur la pelouse avec les supporters, puis dans l'intimité du vestiaire, cette victoire permet aux Bullois de remonter à la 16e place, au-dessus de la barre fatidique. Elle ne doit toutefois pas masquer les lacunes apparues dans le jeu. Deux mauvaises nouvelles sont également à déplorer: la blessure grave de Filipe Borges et l'expulsion de Pedro Teixeira.

Ces deux joueurs manqueront le prochain match fixé samedi prochain à Bouleyres, face à Lugano M21. Enchaîner un deuxième succès d'affilé serait idéal pour préparer le 16e de finale de la Coupe de Suisse face au grand Servette FC, le samedi 16 septembre à 19 h.

Retrouvez l'analyse et les réactions de Brühl-Bulle (0-1) dans La Gruyère de mardi.