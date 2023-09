Une initiative sur le salaire minimum est lancée

Une coalition regroupant divers syndicats et les partis de gauche a lancé, vendredi matin à la place Georges-Python, son intitiative pour un salaire minimum à 23 francs de l’heure. Dans leur communiqué, les initiants rappellent que, selon leurs chiffres, 9% des salariés travaillent à plein temps, mais ne gagnent pas assez pour vivre et sont obligés de se tourner vers des aides de l’état. «Fribourg n’est pas moins cher, le coût de la vie, l’assurance maladie et le loyer sont aussi élevés que dans les autres cantons», note la coalition qui ajoute qu’un «nombre important d’emplois n’est pas soumis à une convention collective.»

