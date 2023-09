Vers un ordre mondial alternatif?

Rebond

PAR PAUL GROSSRIEDER*

Du 22 au 24 août s’est tenu à Johannesburg un sommet des BRICS. Ce «club» pèse lourd: 42% de la population mondiale, 23% du produit intérieur brut mondial et 18% du commerce international.

GOUVERNANCE. La déclaration finale reflète la volonté des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) de renouveler fondamentalement la gouvernance mondiale. Le texte engage les membres à revoir la structure de l’ONU pour la rendre «plus démocratique», notamment en donnant un pouvoir accru au «Sud global», et demande que le Conseil de sécurité soit plus représentatif des rapports de force actuels. Les BRICS appellent tous les pays à «coopérer dans la promotion et la protection des droits humains et des libertés fondamentales».

Le document, très complet, couvre les…