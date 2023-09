Vincent Gendre: «Je ne pourrais pas être plus heureux»

Le Semsalois Vincent Gendre est devenu champion de Suisse U23 de 400 m à Lausanne. Un titre et un record personnel qui confirment une saison de haut vol pour la locomotive d’Athletica Veveyse.

VALENTIN THIÉRY

ATHLÉTISME. Il était prévu que les amis Vincent Gendre et Jérémy Valnet se disputent le sacre national U23 sur 400 m, dimanche au stade Pierrede-Coubertin de Lausanne (La Gruyère du 9 septembre). Ça a été le cas, et le duel a tourné à l’avantage du membre d’Athletica Veveyse, vainqueur en 46’’83 devant le Tourain du Lausanne-Sports (47’’78). «Après 200 mètres, on était au coude-à-coude. J’ai ensuite donné un coup dans le virage. Il a lâché sur la fin, résume le Semsalois qui fêtera ses 22 ans lundi. J’avais une sensation de légèreté et de puissance à l’échauffement. De là à battre mon…