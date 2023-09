Vuadens: Deux individus avouent avoir commis plusieurs vols

Un magasin de Vuadens a été la cible de cambrioleurs mardi vers 5 h. Sur place, la police fribourgeoise a constaté l’effraction de la porte d’entrée. Grâce aux signalements recueillis, les deux auteurs présumés, âgés de 23 et 17 ans, ont pu être interpellés dans la même localité. Divers objets abandonnés ont également pu être retrouvés grâce au flair d’un chien de la police.

Les deux individus ont reconnu les faits et ont également avoué s’être introduits durant la nuit dans une maison à Vuadens, indique un communiqué. Deux téléphones portables et un porte-monnaie dérobés ont pu être restitués. De plus, les deux hommes ont aussi reconnu le vol d’argent dans des véhicules non verrouillés entre Bulle et Vuadens, ainsi que le vol de plusieurs vélos électriques.

Les propriétaires des vélos de…