Yanis Lahiouel et Dramane Sissoko rejoignent le FC Bulle

Le FC Bulle a annoncé lundi avoir engagé deux nouveaux attaquants pour sa première équipe. Formé au FC Evian Thonon Gaillard et notamment ancien joueur du Stade-Lausanne-Ouchy, Yanis Lahiouel rejoint Bouleyres en sa qualité d’avant-centre. A 28 ans, il comptabilise 96 rencontres en Challenge league (22 buts, 17 passes décisives) et 65 matches en Promotion league (38 buts). La saison dernière, il portait les couleurs de Diagoras Rodou en 2e division grecque.

Le second nouveau joueur est Dramane Sissoko, attaquant de 25 ans qui vivra sa première expérience en Suisse. Ce dernier a fait toute sa carrière en France, en National 2 principalement et évoluait la saison passée avec l’ASM Belfort. «Puissant et robuste, il complète parfaitement les profils offensifs du FC Bulle », indique le club…