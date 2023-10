«J’essaie de voir les bons côtés à ma blessure»

Du côté de chez Dave

Dave Sutter

No 22 de Fribourg-Gottéron

Champion de Suisse avec Zurich, le défenseur de 31 ans a rejoint le vestiaire des Dragons en 2020. Le Valaisan d’origine expose chaque mois, pour La Gruyère, l’actualité du club fribourgeois et les dessous de la vie d’un hockeyeur professionnel.

Voilà quatre matches que je suis sur la touche en raison d’une pubalgie. Mon adducteur gauche a commencé à tirer il y a deux semaines, durant l’échauffement lors de notre défaite à Ambri. Je n’ai pas écouté mon corps et j’ai quand même joué les deux matches suivants contre Genève et Zurich. Je me suis dit que ça allait passer. C’était une erreur. La douleur s’est aggravée et je n’étais plus capable de m’entraîner. C’est frustrant, parce que j’avais tellement hâte de retrouver l’enjeu de…