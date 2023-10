RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Alimentation: le retour en grâce des graisses

On les accuse de boucher les artères, de favoriser l’obésité et les accidents cardiovasculaires… Pourtant, sans les graisses alimentaires, notre corps ne pourrait pas fonctionner. Résultat, entre les prétendues «bonnes» et «mauvaises» graisses, le consommateur ne sait plus à quel gras se vouer. On sait aujourd’hui que les preuves scientifiques incriminant les lipides sont plutôt maigres. La diminution de la part des graisses de notre alimentation n’a pas eu d’effet sur l’incidence des maladies cardiovasculaires ni de l’obésité. Et désormais, de nombreux spécialistes militent pour un retour des graisses alimentaires dans nos assiettes. Et si la revanche du gras avait sonné? ■