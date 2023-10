Alerte à la population, la saison des cambriolages a commencé

L’année dernière, la Police cantonale fribourgeoise a enregistré 824 cambriolages dans le canton. Cette année, le nombre de ces méfaits a même pris l’ascenseur. Les forces de l’ordre annoncent une augmentation de 27% par rapport à la même période l’année dernière.

Et cette vague ne devrait pas s’arrêter. «En automne, quand les jours raccourcissent, les cambrioleuses et cambrioleurs distinguent plus facilement si les maisons ou les appartements semblent inoccupés», constate la Police cantonale.

Pour éviter l’explosion de ces infractions, elle lance une campagne avec les autres corps de police du pays à l’occasion de la 9e journée nationale de prévention contre les cambriolages. Voici ses conseils:

Fermez les portes, les fenêtres et les autres accès, même lors d’absences de courte durée.

Ne mettez pas vos valeurs en évidence et placez-les en lieu sûr.

Simulez une présence.

Avisez vos voisines et voisins lors d’absences prolongées pour qu’elles et ils puissent veiller sur votre domicile.

Si vous constatez un comportement suspect, appelez sans délai le 117.

Demandez conseil. Des entreprises privées, disposent de conseillères et conseillers compétents en matière de sécurité.

Geoffroy Brändlin