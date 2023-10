Ascension symbolique pour oser se dépasser

LIVRES

Marion Chaygneaud-Dupuy

L’EVEREST DU POTENTIEL

Flammarion, 254 pages

Marion Chaygneaud-Dupuy est déjà connue pour avoir été à l’origine de l’initiative Clean Everest – plus de dix tonnes de déchets avaient été descendues du toit du monde. Elle est aussi la première Européenne à avoir atteint, à trois reprises, le sommet de l’Everest. De ces expériences, elle a tiré un livre tout à fait étonnant. Il ne s’agit pas du récit de ses ascensions, du moins pas comme on l’imaginerait. La marche s’effectue vers un sommet intérieur, accomplie en sept étapes initiatiques. Si l’auteure revendique une méthode inédite, elle propose surtout une série d’exercices pleins de bon sens et déjà éprouvés. L’objectif étant de «dévoiler progressivement le potentiel qui sommeille en nous».

Dans ce processus…