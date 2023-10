BB avec l’orchestre qui lui va si bien

MUSIQUE

Benjamin Biolay

À L’AUDITORIUM

Romance Music/Universal

De Ferré à Mika, en passant par Sheller et Higelin, on ne compte plus les chanteurs français qui se mettent en tête de plonger leur répertoire dans l’ampleur d’un orchestre symphonique. Début 2022, Benjamin Biolay s’est lancé à son tour, mais il a une excuse: ancien élève du conservatoire, il a retrouvé des camarades dans cet Orchestre national de Lyon, sa ville natale. Enregistré à L’Auditorium, salle de résidence de l’ensemble, cet album live (son premier) revisite ses dix albums avec classe. Sans jamais donner l’impression de trahir les originaux, tant le surdoué BB les avait régulièrement nourris de cordes.

C’est donc l’occasion de se souvenir que, depuis 1997, Benjamin Biolay trace une route impeccable, parsemée de…