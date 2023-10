Capitaine Romanens rentre déçu

SUPERMOTO. Quatrième du Supermoto des nations avec l’équipe de Suisse junior dimanche en Italie, Mathieu Romanens ne cachait pas sa frustration. «C’est une grosse déception. On était troisièmes après la première course et on pouvait y croire. Malheureusement, mon coéquipier Luca Maldoff a chuté plusieurs fois lors de la seconde manche.»

Nommé capitaine pour l’occasion, le Botterensois de 17 ans se devait de montrer l’exemple sur le circuit de Casteletto. «C’était un honneur et je voulais pousser l’équipe en étant le meilleur en course.» Un contrat rempli avec deux septièmes places et de «jolies pendules» à la clé.

Coach et stratège

Au-delà des résultats, Mathieu Romanens a également dû assumer un rôle de coach en Lombardie. «Je savais que Ruedi (Gall, son deuxième coéquipier) serait plus…