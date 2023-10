Télévision



Enfin! Clem et Matthieu ont décidé de se marier. Entourée par sa tribu, rejointe par Alyzée, sa plus chère amie d’enfance et soutenue dans l’organisation par l’inévitable Marie-France, Clem ne peut que réussir son mariage! Et si un secret de famille s’invitait à la noce?

Mardi, à 20 h 55, sur RTS1