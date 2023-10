Yanis Berthoud gagne à Montreux

Le Cyclocross de la Riviera, troisième étape de l’Omnium romand, avait lieu samedi à Montreux. Le Châtelois Yanis Berthoud (photo) s’est imposé dans la catégorie U17, alors que Kim Martinez (Chavannes-les-Forts) est montée sur la troisième marche du podium. En U19, Nathan Dafflon (Broc) et Thom Dénervaud (Les Sciernes-d’Albeuve) ont respectivement terminé 2e et 3e, alors qu’Aubin Favre (Pringy) a pris la 2e place chez les U15. A noter encore les 2es places de Romain Truchot (Les Paccots) en Masters 1 et de Pascal Richard (Châtel-Saint-Denis) en Masters 3.

Nicolas Bard 51e en Coupe du monde

Le Sorensois Nicolas Bard a pris dimanche la 51e place de la deuxième Coupe de monde de cyclocross à Maasmechelen. En Belgique, le Gruérien a terminé à deux tours du…