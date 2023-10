De la noise belge à l’impro jeune public

ÉBULLITION. Ebullition accueille ce samedi (21 h) La Jungle. Depuis vingt ans, ce groupe belge mélange le rock noise à la techno. Il emprunte les codes traditionnels du premier pour s’en réapproprier des bribes et les faire répéter en séquences conçues en live. Le duo décrit volontiers sa musique comme de la «techno à guitare déflagrante, à batterie frénétique et à Casio pour gamin, sauvage et effrontément dansante». En première partie se produiront Otnig Monajet et Dasein. Dimanche (16 h 30), changement de genre avec un nouveau spectacle des Improvisibles. Pour cet Improkids, ce sont les enfants qui proposent des idées à la troupe d’improvisation théâtrale. www.ebull.ch.