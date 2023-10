Des propositions réalistes pour nos retraites

A propos des rentes AVS.

Dernièrement, des lettres de lecteurs ont retenu mon attention. Elles parlaient de nos retraites et j’aimerais revenir sur le sujet. Non seulement en tant que désormais retraité bien concerné par la thématique, mais aussi en tant que citoyen qui s’est engagé toute sa vie pour la communauté, au niveau communal et cantonal.

Ces lettres mentionnaient le refus de certains élu-e-s pour une hausse des rentes de 7 francs par mois. Hors contexte, je peux les entendre. Mais souvenons-nous. Les finances de l’AVS affichaient un milliard de déficit en 2019. On a demandé aux femmes de travailler une année de plus pour consolider le financement de nos retraites. Le Conseil fédéral vient d’augmenter au 1er janvier 2023 les rentes de 30 fr. 60 et on reproche à certain-e-s…