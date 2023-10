Des Sudistes médaillées à Corgémont

GYMNASTIQUE. Le FSG Tavannes accueillait samedi à Corgémont (BE) les championnats romands de gymnastique aux agrès. Chez les jeunes, les Glânoises Nina Mora (2011) et Justine Conus (2007) se sont illustrées en remportant chacune une médaille de bronze. Les deux gymnastes d’Ursy ont même obtenu la meilleure note de leur tranche d’âge respective à l’épreuve de saut (9,25 et 9,45 points). Chez les dames, la Bulloise Marlyse Moret a elle aussi accroché la troisième place du podium derrière la Vaudoise Sandy Jaccard et la Jurassienne Oriane Maître.