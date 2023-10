Du bronze en guise de conclusion pour Simon Wirz

La saison sur route de Simon Wirz se boucle ce week-end en Belgique. Dimanche passé à Gansingen (AG), l’Echarlensois avait fini troisième aux championnats de Suisse de contre-la-montre U19. Comme la Bulloise Léa Stern en U23.



VALENTIN THIÉRY

CYCLISME. La course Philippe Gilbert juniors sera la dernière de l’exercice 2023 sur route de Simon Wirz ces samedi et dimanche. Invité par la section U19 de la formation World Tour TotalEnergies, l’Echarlensois compte sur cette expérience pour se rapprocher de cette «famille» française et découvrir un autre monde. Et ce même s’il ne devait pas porter son maillot en 2024. «J’ai un contrat oral d’une année avec une équipe. Mais c’est elle qui doit faire l’annonce. J’avance vers mon but d’être pro un jour», confie Simon Wirz.

De quoi envisager son…