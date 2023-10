Du bronze pour finir l’année en beauté

Les Glânoises Orianne Pache et Justine Dousse ont décroché la troisième place des championnats de Suisse par équipes avec Fribourg. Les deux gymnastes font le bilan après leur dernière compétition de l’année.

GLENN RAY

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. Sous les couleurs de Fribourg, les Glânoises Orianne Pache et Justine Dousse ont ramené le bronze des championnats de Suisse par équipes organisés ce week-end à Thoune (BE). «L’objectif était de nous maintenir en Ligue nationale B et cette médaille est une belle satisfaction», apprécie Orianne Pache. «Nous avions terminé troisième l’année passée, donc ça montre que l’on se maintient à notre niveau», complète Justine Dousse. Cette troisième place, les deux gymnastes et leurs coéquipières Réa Kolly, Valentine Mirus, Lia Sturny et Eléa Dufour ont dû…