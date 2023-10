Embarquement immédiat

FRANCE3, VENDREDI, À 21 H 10

Bienvenue en Corse avec Patrick Fiori

Patrick Fiori réunit en Corse tous ses amis chanteurs et musiciens pour célébrer en musique un répertoire corse haut en couleur, qui se prête plus que jamais aux mélanges des voix et des générations. Le maître de cérémonie de la soirée accueillera sur scène de nombreux chanteurs venus spécialement pour l’occasion comme Soprano, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Jenifer, Bénabar, Chimène Badi, ou Kendji Girac, mais aussi des artistes et groupes de polyphonies corses. ■