En septembre, le taux de chômage est resté stable dans le canton de Fribourg

Le taux de chômage dans le canton de Fribourg est resté stable en septembre. Soit à 2% de la population active, comme en août et en juillet, annonce un communiqué du Service public de l’emploi (SPE). Une stabilité qui se retrouve dans les districts de la Gruyère et de la Veveyse, ainsi qu’à l’échelon national.

Le taux de chômage augmente en revanche de 0,1 point dans la Broye (2,8%) et diminue d’autant en Glâne (1,7%), dans le Lac (1,2%) et la Singine (1,1%).

En septembre toujours, l’effectif des chômeurs dans le canton s’élève à 3470 personnes et celui des demandeurs d’emploi à 6828 (3,9%). «Les branches économiques qui enregistrent les principales baisses du nombre de chômeurs sont celles du bâtiment et du génie civil ainsi que celle des aliments, boissons et tabac», relève le SPE.…