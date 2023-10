Flamatt: un retraité perd 35'000 francs dans une arnaque téléphonique

«Plusieurs prélèvements probablement frauduleux ont été effectués sur votre compte bancaire. Si vous n’êtes pas l’auteur de ces transactions, vous devriez les annuler immédiatement!». C’est par cette formule choc qu’un prétendu employé de banque a commencé à escroquer par téléphone un Singinois de 87 ans résidant à Flammat, a annoncé la Police cantonale dans un communiqué.

Un complice se faisant passer pour un policier a affirmé au retraité que «sa banque mettait de la fausse monnaie en circulation». Convaincu, le senior a remis un montant de 35’000 en espèces à un inconnu «pour qu'elle vérifie l'authenticité des billets de banque retirés».

Quatre suspects arrêtés

Grâce à «de vastes investigations au niveau national», la Police de sûreté de Fribourg a interpellé début mai une Allemande de 48 ans résidant en Suisse. L’auteure présumée est notamment suspectée d’être allée récupérer l’argent auprès du retraité de Flamatt. Par la suite un Allemand de 49 ans, une Suissesse de 68 ans et un Turc d’Allemagne de 45 ans ont été également arrêtés à Soleure et à Rheinfelden.

La Police cantonale soupçonne ces trois personnes d’être «actives dans une organisation criminelle et d’agir comme intermédiaires entre les coursiers engagés pour récupérer l’argent auprès des personnes lésées et les commanditaires agissant probablement depuis l'étranger». Elles pourraient avoir participé à des escroqueries similaires en Suisse alémanique, dont celle de Flamatt et une tentative à Morat. Ils ont été placés en détention préventive, tandis que l’enquête se poursuit.

Les perquisitions ont permis à la police de mettre la main sur 23’000 francs et «sur différents écrits concernant de nombreuses victimes d'escroqueries téléphoniques». Les forces de l’ordre rappellent que des messages alarmistes couplés à une demande d’argent s’avèrent souvent être une arnaque. Geoffroy Brändlin