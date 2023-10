Fribourg, de référence suisse à capitale mondiale du futnet

Le championnat du monde féminin de futnet débute ce vendredi à la salle Saint-Léonard.

Romain Jaquet et Corinne Suard représentent le passé, le présent et le futur de cette discipline.

La Glânoise visera un doublé dans un sport très présent dans le canton, pas assez dans le pays.

VALENTIN THIÉRY

FUTNET. «Je peux lui dire merci. Sans lui, pas sûre que je ferais du futnet aujourd’hui.» Corinne Suard (23 ans) n’était pas née quand le retraité sarinois Romain Jaquet a amené à Fribourg ce sport mêlant football, tennis, technique et souplesse au début des années 1990. Puis il l’a développé. Trente ans plus tard, la Glânoise et une ambitieuse équipe de Suisse (lire encadré) vont en disputer le championnat du monde dès vendredi à la salle Saint-Léonard. Une compétition à domicile synonyme…