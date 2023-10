Groupe E va fermer six points de vente d'électroménager

La concurrence dans le secteur du commerce de détail est trop rude pour Groupe E. L’entreprise fribourgeoise a décidé de se séparer de ses activités dans le secteur de l’électroménager à compter du 31 décembre prochain. Sont concernés les points de vente de Fribourg, Bulle, Guin, Romont, Payerne et Château-d’Oex. «La société Robert Gasser SA, dont Groupe E et l’unique actionnaire, ainsi que les points de vente de Châtel-Saint-Denis et Gland de la société Groupe E Plus SA seront repris par leur équipe de direction et deviendront indépendants de Groupe E», souligne l’entreprise dans un communiqué.

Si cela permet de préserver 28 postes de travail, la fermeture de six points de vente impliquera la suppression de 32 postes de travail. Dans son communiqué, Groupe E assure vouloir «chercher des…