De vendredi à dimanche dès 8 h, les écuries Sottas accueillent le Concours de saut d’obstacles de Marsens (RN/100 à N140). Le cavalier zurichois Martin Fuchs, ancien numéro 1 mondial et désormais quatrième, est annoncé vendredi, et plus si affinités. Les épreuves reines auront lieu dimanche. Pas moins de 300 départs sont au programme chaque jour.