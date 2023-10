Interruptions de trafic entre Fribourg, Lausanne et Genève

CFF

Des travaux provoqueront les 4 et 5 novembre, ainsi que les 25 et 26 novembre prochains une interruption du trafic ferroviaire à Puidoux. Conséquence, des InterCity et des InterRegio seront supprimés entre Genève et Fribourg et entre Fribourg et Lausanne, annoncent les CFF dans un communiqué. Au cours de ces deux week-ends, les InterCity1 Genève-Aéroport – Saint-Gall ne circuleront donc pas jusqu’à Fribourg. Quant à l’InterRegio15 Genève-Aéroport – Lucerne, il ne circulera pas entre Genève et Fribourg les 4 et 5 novembre, ni entre Lausanne et Fribourg les 25 et 26 novembre. Les voyageurs concernés devront prendre des bus de remplacement directs entre Lausanne et Palézieux, puis des trains spéciaux entre Palézieux, Romont et Fribourg. La pose de nouveaux aiguillages en est la cause. A…