Investissements en hausse

ENFANCE. Les délégués des communes des districts de la Glâne et de la Veveyse ont pris part jeudi à l’assemblée du Service logopédie-psychologie-psychomotricité (SLPP-GV), qui intervient auprès de plus de 1200 enfants. A Semsales, le directeur Nicolas N’koué a rappelé en préambule la stratégie du budget 2024, à savoir un renforcement des moyens de communication du Service glâno-veveysan.

Si le total des charges 2023 se chiffrait à 3,8 millions, le budget pour l’année prochaine s’élève à 3,9 millions, précise la présidente et conseillère communale de Châtel-Saint-Denis Nicole Tille. Les investissements pour 2024 sont prévus à hauteur de 27 000 francs, soit 15 000 francs de plus que l’année passée. «Plus de 90% du budget est constitué de salaires et de charges salariales», informe la…