Journée des proches aidants: des activités prévues à Fribourg et Romont

Fribourg se mobilise avec neuf autres cantons à l'occasion de la journée des proches aidants qui a lieu le 30 octobre. Des tables de discussions et un quiz seront animés de 14 h à 17 h au 3e étage du Théâtre Equilibre par des représentants du social et de la santé, ainsi que des personnes du monde politique. Dans un communiqué, la Direction de la santé et des affaires sociales précise que les proches aidants souhaitant prendre part à l'événement peuvent bénéficier d'une relève gratuite en s'inscrivant en ligne.

Un café-rencontre aura également lieu à Romont le 15 novembre de 14 h à 16 h à l'hôtel-restaurant de la Belle-Croix. L'inscription est recommandée et il est également possible de demander une relève gratuite auprès de la Croix-rouge fribourgeoise.

L'Etat de Fribourg invite la…