Julien Sprunger, vingt et un ans et 999 matches plus tard…

Julien Sprunger joue ce samedi contre Berne son 1000e match avec Gottéron.

Retour sur cette épopée sous le maillot des Dragons.

Quatre professionnels du hockey partagent leur perception de Julien Sprunger.

GLENN RAY

HOCKEY SUR GLACE. Le 27 septembre 2002, Julien Sprunger faisait sa première apparition pour Fribourg-Gottéron. Une défaite 1-3 face à Davos, dont il n’a gardé presque aucun souvenir. Si ce n’est le trajet jusqu’aux Grisons à côté d’un autre junior, Alain Birbaum. «Nous n’avions pas arrêté de discuter et de rigoler dans le bus, se souvient-il. C’était une manière d’oublier la pression.» Vingt et un ans et 999 matches plus tard, le Fribourgeois de 37 ans vivra sa 1000e rencontre avec les Dragons ce samedi contre Berne. Avec un stress différent: «Je sais que des choses se…