La Banque Raiffeisen Moléson fermera ses agences de Semsales et de Remaufens

Au printemps prochain, la Banque Raiffeisen Moléson s’implantera à Châtel-Saint-Denis en installant une agence dans un bâtiment en cours de construction. Ce qui impliquera la fermeture des agences de Semsales et de Remaufens au 1er mars 2024 et la désinstallation des bancomats.

Cette décision a été communiquée début octobre aux autorités communales et aux clients. Dans un courrier, la banque évoque un «choix stratégique» résultant de plusieurs observations. A savoir que les clients préfèrent se rendre dans des agences «proposant un large éventail de prestations» et que les transactions courantes s’effectuent de plus en plus via l’e-banking et par cartes.

Contacté, le président de la direction de la Banque Raiffeisen Moléson Philippe Turin confirme la nouvelle et précise: «Les agences de…