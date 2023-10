La course Chupià Pantè en mode anniversaire

La 28e édition de la Chupià Pantè se déroule ce samedi à Marsens. Une édition marquant les 50 ans du club local, qui a fondé cette course contre la montre en 1996.

GLENN RAY

COURSE À PIED. Ce samedi, ils seront plus de 700 coureurs à défier le chronomètre à Marsens pour la 28e édition de la Chupià Pantè, comptant pour la FriRunCup et la Coupe La Gruyère. Une édition spéciale, puisqu’elle coïncide avec le cinquantenaire de son fondateur, le CS Marsens. «Un petit musée retraçant les différentes étapes de cette histoire sera installé dans la salle de gymnastique du village, précise le président d’organisation François Buntschu. Des animations et une soirée festive sont également au programme.» Sur le tracé marsensois, les réjouissances débuteront dès le matin avec les courses enfants.…