A la Millets Cup, une décennie partagée

Membre du comité d’organisation et coureur, Nicolas Fragnière a participé aux dix éditions de la Millets Cup. Une course dont la popularité n’est plus à prouver, même lorsque la météo ne lui est pas favorable.

GLENN RAY

MARCHE ET VOL. Il aurait fallu plus qu’une météo maussade pour empêcher Nicolas Fragnière de s’élancer samedi pour sa dixième Millets Cup en autant d’éditions. Un anniversaire partagé lors d’une course remodelée et remportée par le Valaisan Alexandre Lamon et la Française Camille Von Robaeys. «Je suis un coureur et un organisateur satisfait», sourit le responsable du parcours juste après avoir bouclé le slalom final.

Cet exercice au sol aura permis aux 75 concurrents au départ de Lessoc de déplier leur voile, à défaut de voler. «Malgré les conditions et les modifications,…