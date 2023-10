La plume contre le monde

BANDE DESSINÉE. Lois Lane est connue pour être la copine de Clark Kent, c’est-àdire Superman. Née en 1932, en même temps que l’homme de fer, elle en fut toujours l’égérie et le faire-valoir. Malgré quelques récits de-ci de-là qui la mettent en valeur, elle est souvent le sidekick intègre et persévérant qui vit une relation de couple – ou de trio? – selon les aléas des différents scénaristes. Avec Ennemie du peuple, Greg Rucka (scénario) et Mike Perkins (dessin) offrent une BD à la hauteur du personnage. Un récit de super-héros sans super-héros, mais avec une héroïne grandeur nature. En effet, si Superman apparaît de temps à autre, il est relégué au second rôle et n’est pas là pour sauver la princesse en danger, qui se débrouille très bien toute seule.

Plus que l’histoire – somme toute…