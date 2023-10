La souris qui poursuivait le chat

BANDE DESSINÉE

David et Maria Lapham

LODGER

Delcourt

Après l’essentiel Stray Bullets, David et Maria Lapham se jouent des codes pour offrir un thriller brutal et forcené. Lodger constitue un récit de vengeance, celle de la jeune Ricky envers un homme aux noms multiples, dont le visage change selon les envies et les cases. Jeune, vieux, unijambiste, blond, brun, il peut prendre toutes les identités, se faufiler partout pour mieux disparaître en essaimant quelques cadavres dans sa fuite. Le couple propose une promenade sanglante dans l’arrière-cour des Etats-Unis, avec un peu de fantastique. Un jeu du chat et de la souris où cette dernière tient le revolver par la crosse et où les meurtres participent à une histoire d’amour tortueuse.

Le récit est construit en flash-back. Incompréhensible au…