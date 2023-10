A la vie, à la terre

TV5 MONDE, JEUDI, À 21 H

Suisse, l’adieu aux glaciers

Au cœur des Alpes, dans le canton du Valais, la fonte des glaciers s’accélère. Depuis 2001, les 1400 glaciers suisses ont perdu un tiers de leur volume. L’un des plus emblématiques, celui d’Aletsch, pourrait disparaître d’ici 2100: un diagnostic établi pour l’ensemble des géants alpins. La fonte des glaciers et du pergélisol pose également, à terme, la question de la ressource en eau et de sa répartition. En haute montagne, les sécheresses répétées affectent déjà les alpages et leur biodiversité, tandis que les incendies sont de plus en plus difficiles à maîtriser. Gros plan sur les enjeux du changement climatique dans le Valais à travers les regards de scientifiques, glaciologues, géologues, hydrologues, botanistes, cultivateurs,…