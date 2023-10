Le Boxing-Club Glâne souffle ses 30 bougies

Le BC Glâne fête ses 30 ans en organisant un meeting ce samedi à la salle Bicubic à Romont.

Fondé en 1993, le club romontois connaît une belle expansion depuis la crise sanitaire.

Les coachs Alexia Genoud et Michael Italiano transmettent leurs valeurs sur le ring.

PATRICK MARGUERON

BOXE ANGLAISE. Des enfants de 5 ans, une entraîneure et pas de coups. Ce n’est pas l’image que l’on se fait habituellement de la boxe anglaise. Pourtant, en entrant dans la salle d’entraînement du Boxing-Club Glâne, c’est la première chose qui frappe. La boxe ne serait donc pas réservée aux adultes virils et bagarreurs? Le club glânois fête ce samedi ses trente ans avec un meeting et quelque quinze combats à l’affiche. Hommes, femmes et enfants seront sur le ring, du débutant au champion de Suisse amateur. De quoi…