Le GoldenPass Express à l'honneur dans le National Geographic

Inauguré en décembre dernier, le GoldenPass Express avait attiré la presse du monde entier avec ses bogies à écartement variable, lui permettant d’assurer la liaison Montreux-Zweisimmen-Interlaken sans changement. Le dernier joujou de la compagnie montreusienne peut désormais se targuer d’être honoré par le National Geographic.

Ce «magazine centenaire vient en effet de saluer l’excellence du GoldenPass Express pour sa beauté, son design et son confort», se réjouit ce mercredi la société ferroviaire Montreux Oberland Bernois (MOB) dans un communiqué. Elle indique également que son train panoramique a raflé la première place de la liste des trains les plus luxueux au monde. Devançant le «non moins sublime Royal Scotsman d’Ecosse et son mobilier tapissé de tweed» ou encore l’Orient-Express.…