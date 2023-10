Le monde paysan se dévoile en photo à Fribourg

Une exposition qui «représente un hommage aux gens de la terre, aux familles paysannes: un patrimoine précieux et une richesse pour le canton de Fribourg». C’est ainsi que l’Union des paysans fribourgeois (UPF) présente l’exposition photographique qu’elle a mise sur pied à l’Atelier, dans les anciens locaux du Musée Gutemberg. Les spectateurs pourront y découvrir les portraits de travailleurs et travailleuses de la terre réalisés par quatre photographes bien connus dans le canton: Alain Wicht, Laurent Crottet, Charles Ellena et Aldo Ellena.

Cette exposition se tient dans le cadre du 175e anniversaire de l’UPF et sera agrémentée de plusieurs événements. Le 4 novembre, à 11h, une table ouverte sur le thème «pourquoi produire local?» est organisée. Elle sera suivie, dès midi, par une…