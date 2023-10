Le potentiel géothermique du sous-sol gruérien analysé

Spécialisée dans la prospection et le développement de l’énergie géothermique, la société Géothermie Préalpes SA souhaite davantage connaître le sous-sol gruérien. Du 30 octobre au 30 novembre, elle récoltera des données à Bulle, Corbières, Hauteville, Pont-en-Ogoz, Sorens, Echarlens, Marsens, Riaz, Sâles, Vaulruz, Vuadens, Bas-Intyamon, Broc, Gruyères, Le Pâquier, Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz et Val-de-Charmey.

Des véhicules de mesure enverront des ondes dans le sol, qui seront «réfléchies par les différentes couches géologiques» et captées par des appareils de mesure, explique la société dans un communiqué. De quoi élaborer une cartographie du sous-sol gruérien. Ces mesures seront principalement entreprises entre 19 h et 6 h pour réduire les bruits de fond et obtenir des données…