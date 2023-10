Mathilde Gremaud, à la conquête du globe de cristal

La saison de ski freestyle débute ce vendredi soir avec la première Coupe du monde de Big air.

A Coire, la Rochoise Mathilde Gremaud commencera sa conquête d’un globe de cristal.

Les Gruériens Valentin Morel et Thibault Magnin y lanceront également leur année 2024.

VALENTIN THIÉRY

SKIFREESTYLE. Mathilde Gremaud n’a gagné «que» sept manches de Coupe du monde depuis son baptême en 2016. La plus récente? Lors du slopestyle à Tignes (France) en mars 2023. Un succès qui la fuyait depuis 2019. Logique, car les priorités de la Rochoise de 23 ans étaient ailleurs, avec trois médailles, dont une en or, raflées sur deux Jeux olympiques et un sacre aux derniers championnats du monde.

Sauf que lors de l’exercice 2024, aucun «gros» rendez-vous n’est au menu. La Gruérienne du Ski-club La Berra pourra donc…