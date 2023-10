Mince alors!

M6, MARDI, À 21 H 10

Nina est une jeune femme jolie et ronde. Mais son mari Gaspard préfère les femmes minces, surtout depuis leur installation à Paris pour lancer leur marque de maillots de bain. Il décide alors de lui offrir une cure d’amaigrissement à Brides-les-Bains, connue pour être la dernière chance de mincir. Pour le séduire à nouveau, Nina accepte. Dans le centre, elle sympathise avec Sophie, une belle avocate, qui veut contrôler son corps et son cœur. Elle rencontre également Emilie, une mère de famille très enveloppée, fière de ses formes, mais qui n’a plus de vie amoureuse et dont la santé est en danger. La cure va changer le destin des trois amies. ■