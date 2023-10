A Morgins, des meules fribourgeoises aux championnats mondiaux de la raclette

Le temps d'un week-end, Morgins (VS) se transformera en capitale de la raclette. Meules nationales et internationales seront en compétition du 27 au 29 octobre lors des mondiaux de la raclette. Cette 1re édition sera l'occasion d'élire les meilleurs fromages à raclette répartis en trois catégories: lait cru d'alpage (fabriqué en alpage entre le 15 juin et le juillet), lait cru et à pâte mi-dure. Des fromagers de Suisse, mais aussi de France, d'Italie, de Belgique, de Roumanie, du Canada et de la Grande-Bretagne viendront tenter leur chance.

Le canton de Fribourg sera représenté par quatre producteurs: la fromagerie Moléson, Wyssmüller, Milco et la fromagerie de Tourtemagne, rachetée par Cremo en 2022. En parallèle, le village de la raclette permettra au public de déguster différents…