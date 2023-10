Partage du FC Bulle face à Young Boys M21

VALENTIN THIÉRY.

Football. Le FC Bulle a encore une fois assuré le show offensivement, tout en coulant défensivement. Mercredi soir à Bouleyres contre les espoirs de Young Boys, les Gruériens ont partagé 3-3 pour cette 12e journée de Promotion League, revenant trois fois au score.

Les locaux ont pris le premier but à la 5e minute via une frappe d'un Maluvunu servi par son coéquipier bullois Azemi. Réaction immédiate avec un tir victorieux de Sissoko (6e, 1-1). Sur le deuxième but bernois, Kabeya profitait des boulevards laissés par Bulle pour servir Eyamba, abandonné dans la surface (19e, 1-2). Encore une fois, Bulle réagissait bien en faisant 2-2 peu de temps après, Tayey transformant une offrande de Sissoko (24e). Tout pour le premier acte? Absolument pas. L'opération portes ouvertes continuait à Bouleyres quand Maluvunu, bien seul, centrait pour le doublé d'Eyamba (32e, 2-3).

La seconde période baissait en intensité des deux côtés, mais les adversaires se créaient tout de même des occasions. Ropraz empêchait d'abord le 2-4 en remportant son duel contre Bomo (53e), permettant à Sissoko d'égaliser sur une splendide service d'Afonso (64e, 3-3).

Lors du dernier quart d'heure, Bulle aurait mérité de marquer encore une fois. L'essai de Sissoko heurtait le poteau (79e), comme celui d'Afonso dans les arrêts de jeu, à la suite d'un corner. Rageant, mais en même temps, difficile de s'imposer en prenant trois buts dans les 35 premières minutes.

Treizième, Bulle ira à Rapperswil samedi pour la suite du championnat.

Retrouvez les réactions des acteurs gruériens sur notre site Internet www.lagruyere.ch dès ce jeudi, dans la matinée.

FC Bulle - Young Boys M21 3-3 (2-3)

Stade de Bouleyres: 516 spectateurs.

Arbitre: M. Sanli, qui avertit Ndebele (42e, antijeu), Sissoko (49e, jeu dur), Azemi (54e, antijeu), Lahiouel (70e, jeu dur), Berisha (82e, antijeu), Bürgisser (84e, réclamations) et Afonso (87e, simulation).

Buts: 5e Maluvunu (0-1), 6e Sissoko (1-1), 19e Eyamba (1-2), 24e Tayey (2-2), 32e Eyamba (2-3), 64e Sissoko (3-3).

Coups de coin: 6-4 (3-2).

FC Bulle: Ropraz; Ndebele (70e Dos Santos), Kikanda, Cissé (46e Tutonda), Afonso; Sumbula, Wenzi; Tayey (88e Batbout), Lahiouel (78e Bürgisser), Teixeira (46e Asllani); Sissoko. Entraîneur: Cédric Strahm.

Young Boys: Bajrami; Kabeya, Ogouvide (73e Jungo), Crnovrsanin, Murith; Buljan; Bomo (68e Mendes Baessa), Dema (81e Berisha), Azemi, Maluvunu; Eyamba (81e Mouta Borges). Entraîneur: Joël Magnin.

Notes: Bulle sans Titebah, Borges, Kasai (blessés), Bueche (suspendu), Chamsoudinov, Morard, Chatelain ni Parisod (pas convoqués). Sissoko touche le poteau (80e), comme Afonso dans les arrêts de jeu.